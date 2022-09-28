EGM promosyon son dakika! Polis promosyonu ne kadar oldu 2022? EGM polis promosyonu ne zaman verilecek?

EGM'DEN POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanııldı:

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.