28 Eylül altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? İslam Memiş altın yorumları son dakika!

Altında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yükselen enflasyon sonrasında altın fiyatlarında dinamik saatler yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerden birisi de fiyatlardaki dalgalanmalar olarak ön plana çıkıyor. Altın fiyatlarında yaşanan olumsuz gelişmelerin sonrasında yatırımcılar arada kalmış halde oluyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğine dair haberleri de sık sık takip etmektedir.
Altın Fiyatları Ne Olacak?
Altın fiyatları konusu ile ilgili en net açıklama İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş altın fiyatlarındaki artışların döviz kuruna bağlı olarak geliştiğini söyledi. İslam Memiş doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda sene sonuna doğru çeyrek altın fiyatlarının 2000 TL bandına gelmesi bekleniyor.
Çeyrek altın fiyatlarındaki artışlarla birlikte kuşkusuz ki tam altın fiyatlarının da yeni seneye doğru 8000 TL düzeyine geleceği ön görü edilen haberler arasında bulunuyor. İslam Memiş doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda altın yatırımcılarına gelecek zamanlarda kazandıracağı tahmin ediliyor.