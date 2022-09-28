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    • Ekonomi
    • 28.09.2022 09:55
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    • 28.09.2022 09:55
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    28 Eylül altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? İslam Memiş altın yorumları son dakika!

    İslam Memiş doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda altın fiyatlarında gelecek zamanlarda ciddi oranda artışların yaşanması bekleniyor. Fiyat artışlarının yaşanmasındaki en mühim olguların başında enflasyon verilerinde yaşanan faktörler ön plana çıkıyor. Enflasyonda son zamanlarda ciddi oranlarda bir artış dalgası yaşanıyor. Genellikle ABD FED merkez bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamaların sonrasında verilerde dalgalanmaların yaşanması mümkün olarak görülüyor.

    takvim.com.tr
    28 Eylül altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi?

    Altında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yükselen enflasyon sonrasında altın fiyatlarında dinamik saatler yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerden birisi de fiyatlardaki dalgalanmalar olarak ön plana çıkıyor. Altın fiyatlarında yaşanan olumsuz gelişmelerin sonrasında yatırımcılar arada kalmış halde oluyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğine dair haberleri de sık sık takip etmektedir.

    Altın Fiyatları Ne Olacak?

    Altın fiyatları konusu ile ilgili en net açıklama İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş altın fiyatlarındaki artışların döviz kuruna bağlı olarak geliştiğini söyledi. İslam Memiş doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda sene sonuna doğru çeyrek altın fiyatlarının 2000 TL bandına gelmesi bekleniyor.

    Çeyrek altın fiyatlarındaki artışlarla birlikte kuşkusuz ki tam altın fiyatlarının da yeni seneye doğru 8000 TL düzeyine geleceği ön görü edilen haberler arasında bulunuyor. İslam Memiş doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda altın yatırımcılarına gelecek zamanlarda kazandıracağı tahmin ediliyor.

        2023 Senesi İşaret Edildi

        İslam Memiş bilhassa sene sonundan ileri süreçte bilhassa 2023 ve 2024 seneları arasında altın fiyatlarında ciddi oranda patlamaların yaşanacağını belirtiyor. Altın fiyatlarında yaşanacak olan patlamaların sonrasında kuşkusuz ki enflasyon bilgilerinin de bu süreçte yükselmesi bekleniyor. Enflasyon ve altın endeksi kapsamında fiyatlarda ciddi düzeylerde yükseliş potansiyelinin oluşması beklenilen ilerlemeler arasında yer alıyor.

        Altın fiyatlarında son zamanlarda küçük bir düşüş gelişmesi yaşansa da İslam Memiş bunun mümkün bir düşüş olduğunu dile getirdi. Asıl yükseliş trendinin sene sonuna doğru ciddi seviyelerde yükseleceğini belirtti. Sonuç olarak altın yatırımcısının yüzünün güleceği ön görü edilen haberler arasında ve ilerlemeler arasında yer alıyor
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        Haberler Ekonomi 28 Eylül altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? İslam Memiş altın yorumları son dakika!
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