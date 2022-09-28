TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi hakkında, ''608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.'' açıklamasında bulundu. Henüz başvuru yapmamış olanlar internet arama motorlarında 2022 TOKİ dükkan, arsa, konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor? TOKİ çekilişi ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte projeye dair merak edilenler!
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başlanmıştı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.
TOKİ 2022 DÜKKAN, ARSA, KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal konuta başvurular T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri üzerinden ya da E-Devlet aracılığıyla yapılıyor.
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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi. Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır.
TOKİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.