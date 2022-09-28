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    • Ekonomi
    • 28.09.2022 00:32
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    • 28.09.2022 06:46
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    2022 TOKİ dükkan, arsa, konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor? TOKİ çekilişi ne zaman?

    TOKİ sosyal konu başvuruları devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut, arsa, dükkan projesine başvuruda bulunmka isteyen vatandaşlar şartları ve başvunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Peki 2022 TOKİ dükkan, arsa, konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor? TOKİ çekilişi ne zaman? İşte yanıtları...

    2022 TOKİ dükkan, arsa, konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi hakkında, ''608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.'' açıklamasında bulundu. Henüz başvuru yapmamış olanlar internet arama motorlarında 2022 TOKİ dükkan, arsa, konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor? TOKİ çekilişi ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte projeye dair merak edilenler!

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başlanmıştı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

    TOKİ 2022 DÜKKAN, ARSA, KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sosyal konuta başvurular T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri üzerinden ya da E-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

    TOKİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi. Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır.

    TOKİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

    Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

    Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

        TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • T.C. vatandaşı olması,
        • Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
        • Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
        • Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
        • Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

        • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
        • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
        • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.
        • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.
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        Haberler Ekonomi 2022 TOKİ dükkan, arsa, konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor? TOKİ çekilişi ne zaman?
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