TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu? Konut başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu?

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yüzyılın en büyük projesi olan sosyal konutlara ilişkin detaylar 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazandı. Türkiye'nin 81 iline yapılacak olan sosyal konutlar milyonlarca vatandaşın barınmasına imkan sağlayacak. Oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak.



Tüm konut tipleri için 500 lira, iş yerleri için de 2000 lira başvuru bedeli yatırılması gerekecek.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.



Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

Başvurular; 5 kategoride kabul edilecektir;



1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"



2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"



3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"



4.Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"



5. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"