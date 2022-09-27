TOKİ arsa satışı peşinat ne kadar? TOKİ hem arsa hem konut başvurusu yapılır mı? TOKİ arsa taksit ödeme planı ve arsa fiyat LİSTESİ 2022

TOKİ SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. Vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.

TOKİ ARSA FİYATLARI VE TAKSİTLERİ NE KADAR?

İlk grupta 350-500 metrekare müstakil parsel şekilde sunulacak arsalar 192 bin 500 lira fiyat ve 1604 lira taksitle 10 yıl vadeli satılacak.İkinci grubu oluşturan hisseli parseller 112 bin 500 lira bedel ile 937 lira taksitle 10 yıl vadeli alınabilecek.