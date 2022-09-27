Son dakika: Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı! Mir sistemi nedir? Mir ödeme sistemi nasıl işliyor?

Günlerdir tartışılan Rus ödeme sistemi Mir ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kamu bankaları Rus ödeme sistemi MİR'den çıktı. Daha önce de Türk özel bankaları Mir'den çıkmıştı.
MİR ÖDEME SİSTEMİ(RUS ÖDEME SİSTEMİ) NEDİR?
Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemidir. Elektronik para transferi için kullanılan sistemin işleyişi Visa ve Mastercard sistemlerine benzer. Şu anda çoğunlukla Aeroflot ve Rus Demiryolları gibi Rusya merkezli şirketler tarafından kabul edilmektedir, ancak Rus iştirakleri olan yabancı şirketler arasında yavaş yavaş kabul görmektedir.
Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor. Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.