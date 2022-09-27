Son dakika: Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı! Mir sistemi nedir? Mir ödeme sistemi nasıl işliyor?

MİR ÖDEME SİSTEMİ(RUS ÖDEME SİSTEMİ) NEDİR?

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemidir. Elektronik para transferi için kullanılan sistemin işleyişi Visa ve Mastercard sistemlerine benzer. Şu anda çoğunlukla Aeroflot ve Rus Demiryolları gibi Rusya merkezli şirketler tarafından kabul edilmektedir, ancak Rus iştirakleri olan yabancı şirketler arasında yavaş yavaş kabul görmektedir.