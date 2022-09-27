PREFABRİK EV YARDIMI başvuruları başladı mı? Betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı KAÇ TL, ne kadar? Başvuru formu...

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yardım programları kapsamında, betonarme ve prefabrik ev yapım yardımlarına da değinerek, Prefabrik ev yardımı yapılacağını duyurdu. Peki, Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, kaç TL, prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru formu var mı? İşte detaylar!