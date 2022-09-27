PREFABRİK EV YARDIMI başvuruları başladı mı? Betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı KAÇ TL, ne kadar? Başvuru formu...

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yardım programları kapsamında, betonarme ve prefabrik ev yapım yardımlarına da değinerek, Prefabrik ev yardımı yapılacağını duyurdu. Peki, Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, kaç TL, prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru formu var mı? İşte detaylar!
PREFABRİK EV YARDIMI NEDİR?
Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı, gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Prefabrik ev yapımı yardımı 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımı 200 bin liraya, ev onarım yardımı 75 bin liraya yükseltildi.
PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Söz konusu yardımdan faydanlanmak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.