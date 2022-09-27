Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 1 lira 50 kuruş zam geldiğini Twitter hesabından duyurdu. Sosyal medyda yer alan bilgilere göre en ucuz sigara fiyatının 35 TL'ye yükseleceği iddia edildi.