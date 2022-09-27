Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 1 lira 50 kuruş zam geldiğini Twitter hesabından duyurdu. Sosyal medyda yer alan bilgilere göre en ucuz sigara fiyatının 35 TL'ye yükseleceği iddia edildi.
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
2022 yılının başından beri 8 TL zamlanan sigaraya yeni zam geleceği iddiaları gündeme geldi. Fakat konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
EN UCUZ SİGARA FİYATI 35 TL OLACAK MI?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre en ucuz sigara fiyatı 35 TL olacak. Ancak konu hakkında Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'tan bir açıklama gelmedi.