EYT ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? EYT çalışması bitti mi? 27 Eylül 2022 EYT son dakika haberleri: EYT kimleri kapsıyor? Yaş düştü mü?

EYT KİMLERİ KAPSIYOR, FORMÜL NE?

Çalışma tamamlanırken, üzerinde durulan formül merakla bekleniyor. Öncelikle EYT'liler denilen grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Eğer EYT'liler için yaş şartının tümüyle kaldırılması halinde 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlayan herkes yasa çıkar çıkmaz emeklilik hakkına kavuşacak. Yıl ve prim şartını tamamlayamayanlar ise tamamlayınca emekli olabilecek.

YILI TAMAMLAYAMAYANLAR

EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hala prim günü eksik olanlar kalacak.

KADEME GELİR Mİ?

EYT'lilere yönelik çalışmalarda yaş şartının kademeli olarak geriye çekilmesi de gündeme gelirken, bir yaş sınırı getirilebileceği de konuşulabiliyor. Eğer bir yaş sınırı getirilirse, bu durumda emeklilik için prim ve yıl şartının yanı sıra belirlenen yaş sınırını da tamamlamak gerekecek. Örneğin; burada 50 yaş sınırının gelebileceği konuşuluyor.