EYT ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? EYT çalışması bitti mi? 27 Eylül 2022 EYT son dakika haberleri: EYT kimleri kapsıyor? Yaş düştü mü?

27 Eylül 2022 EYT son dakika haberleri: 6 milyon emeklilikte yaşa takılan EYT düzenlemesini bekliyor. Düzenlemenin Aralık ayında meclise gelmesi planlanırken, EYT çalışmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. EYT ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? EYT çalışması bitti mi? EYT kimleri kapsıyor? Yaş düştü mü? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...
EYT ÇALIŞMASI BİTTİ Mİ?
SON DAKİKA! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "EYT çalışması teknik olarak bitti" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmanın son aşamasına gelindiğini söyledi.
ARALIK AYINDA PAYLAŞILACAK!
EYT konusundaki bir soru üzerine Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz.'' ifadelerini kullandı.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR, FORMÜL NE?
Çalışma tamamlanırken, üzerinde durulan formül merakla bekleniyor. Öncelikle EYT'liler denilen grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Eğer EYT'liler için yaş şartının tümüyle kaldırılması halinde 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlayan herkes yasa çıkar çıkmaz emeklilik hakkına kavuşacak. Yıl ve prim şartını tamamlayamayanlar ise tamamlayınca emekli olabilecek.
YILI TAMAMLAYAMAYANLAR
EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hala prim günü eksik olanlar kalacak.
KADEME GELİR Mİ?
EYT'lilere yönelik çalışmalarda yaş şartının kademeli olarak geriye çekilmesi de gündeme gelirken, bir yaş sınırı getirilebileceği de konuşulabiliyor. Eğer bir yaş sınırı getirilirse, bu durumda emeklilik için prim ve yıl şartının yanı sıra belirlenen yaş sınırını da tamamlamak gerekecek. Örneğin; burada 50 yaş sınırının gelebileceği konuşuluyor.