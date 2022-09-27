Ekim ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak? 2022 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?

Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Ekim maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
İl il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başladı. Bu kapsamda evde bakım maaşı yatan iller listesine 15 Eylül tarihinden itibaren e devlet sorgulaması ve SMS ile erişilebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERDE YATTI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.