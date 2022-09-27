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    • Ekonomi
    • 27.09.2022 08:48
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    • 27.09.2022 08:48
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    Ekim ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak? 2022 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?

    Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller ekim ayına sayılı günler kala sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor.

    takvim.com.tr
    Ekim ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Ekim maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.



    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    İl il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başladı. Bu kapsamda evde bakım maaşı yatan iller listesine 15 Eylül tarihinden itibaren e devlet sorgulaması ve SMS ile erişilebiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERDE YATTI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak? 2022 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
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