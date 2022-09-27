271 liraya YÜKSELDİ! Mazot Gübre desteği YATTI MI? 27 Eylül 2022 Mazot Gübre desteği ne zaman ödenecek? E-devlet sorgulama ekranı...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Mazot Gübre desteği alanları ilgilendiren bir açıklama geldi. 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini söyleyen Kirişci, ''Çiftçimizin tarlaya, kendi arazisine girişinde ihtiyacı olan mazot ve gübre desteğini kullanması için ona vereceğimiz Ziraat Bankası kartına doğrudan yükleyeceğiz. '' dedi. Peki Mazot Gübre desteği YATTI MI? 27 Eylül 2022 Mazot Gübre desteği ne zaman ödenecek?
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Mazot ve Gübre destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı henüz duyurulmadı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, ödemelerle ilgili "Bizim üreticilerimizin 2022 mazot ve gübre destekleri var. Biz, normal şartlarda bu destekleri, bizim dönemimizde olabildiğince hızlandırdık, yılın ilk 3 ayında tamamına yakınını öder hale geldik. Biz, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart'ına bırakmayacağız, 6 ay öne çekeceğiz.
Çiftçimizin tarlaya, kendi arazisine girişinde ihtiyacı olan mazot ve gübre desteğini kullanması için ona vereceğimiz Ziraat Bankası kartına doğrudan yükleyeceğiz. Ayni olarak yükleyeceğiz, nakdi olarak kullanımına izin vermeyeceğiz. Birincisi, buraya yüklemiş olduğumuz mazot ve gübre desteklerini 6 ay önce almış olacağız, ikincisi bunları ayni olarak oraya yüklemiş olacağız, üçüncüsü de vatandaşımız o kartı kullanarak gidecek mazot ve gübreyle ilgili alışverişini yapacak. İnşallah bu da kısa sürede uygulanacak. Bunlarla ilgili çalışmalar tamamlanıyor."
Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verilen kredinin limitinin de arttırılacağını bildiren Bakan Kirişci, "Bir diğer uygulamamız da 100 bin lira olan Ziraat Bankasının kullandırdığı kredinin 200 bin liraya çıkarılmasını sağlayacağız. Bu 200 bin liralık limitin 100 bin liralık kısmını yine karta yükleyeceğiz ve yine ayni olarak kullanılmasını sağlayacağız. Nerede? Sadece mazot ve gübrede." ifadelerini kullandı.