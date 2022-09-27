27 Eylül İslam Memiş altın yorumu! Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? ATA, Gram, çeyrek yükselir mi, düşer mi? Altın ne olur?

"BÜYÜK BİR SAVAŞIN HAZIRLIĞI"

Ekim ayı için uyarılarını sürdüren Memiş; FED'in faiz kararından ziyade Putin'in açıklamalarının önemine değindi. Rus liderin yaptığı kritik açıklamaların piyasa üzerindeki etkilerini değerlendiren İslam Memiş; "Putin'in açıklaması çok çok önemliydi. Seferberlik ilan etti, bunun yanında savaş riskini devam ettirecek açıklamalar yaptı. Nükleer dahil tüm silahlarımızı kullanırız diyor. Kışın onlar donacak algısı içinde. Jeopolitik riskler tırmanıyor. Putin'in açıklamaları oldukça önemli. Büyük bir savaşın hazırlığında olduğunu gözlemliyoruz. İran'da da bazı durumlar gerçekleşiyor. Sokak gösterileri büyüyebilir." sözlerini kullandı.

Yılın son çeyreğinin ilk çeyreğe benzeyebileceğine değinen Memiş, her yerde problem olduğunu belirtti ve dünya düzeninde değişimin sancılı olacağına değindi. Altın uzmanı Memiş; "Sistematik şekilde dünya düzeni, değişim süreci sancılı geçeceği için bu süreci çok serbest bırakmayacaklar. Daha düşük faiz artırımı yapması dolar endeksinde gerileme gündeme getirecektir. Size dolar endeksinde 104-105'e geri çekilme olabilir, altın ons, gümüş ons hareketlilik olabilir uyarım vardı." dedi ve yeni uyarılarda bulundu.