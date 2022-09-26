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    • Ekonomi
    • 26.09.2022 08:05
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    • 26.09.2022 08:05
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    TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu? Konut başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlar, konut, iş yeri ve arsa sahibi olma imkanına sahip olacak. Bugün başlayan başvurular ekim ayı sonuna doğru bitecek. 81 ilde 608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlara aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecekken, 3+1 konut fiyatı 850 bin lirada 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Vatandaşlar başvuru esnasında bazı soruların yanıtlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır?

    Sosyal konut projesi TOKİ başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. Başkan Erdoğan sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayları sorgulanıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu? İşte detaylar!

    TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, ücret iadesi yapılır mı?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.

    TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.

    TOKİ BAŞVURUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

    TOKİ başvuru iptal etme işlemi, tarafların sözleşme imzalamaları durumunda gerçekleşebilir. Kişiler, haklarını kendi istekleriyle kabul etmeyebilir. TOKİ hak iptali, kişilerin kendi isteklerinin doğrultusunda gerekli belgelerinin zamanında ibraz edilmemesi veya noksan edilmesi durumlarında da gerçekleşir.

        TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

        Yüzyılın en büyük projesi olan sosyal konutlara ilişkin detaylar 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazandı. Türkiye'nin 81 iline yapılacak olan sosyal konutlar milyonlarca vatandaşın barınmasına imkan sağlayacak. Oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak.

        Tüm konut tipleri için 500 lira, iş yerleri için de 2000 lira başvuru bedeli yatırılması gerekecek.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

        Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

        Başvurular; 5 kategoride kabul edilecektir;

        1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"

        2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"

        3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"

        4.Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"

        5. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"

        BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)

        Başvuru sahipleri;

        Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.

        Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

        Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

        Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

        E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Başvuru sahibi;

        • E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

        • Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

        • E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

        • Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

        • E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

        • E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

        • E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

        • Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

        •Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

        E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

            250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

            SIRA NO İLLER KONUT SAYISI

            1ADANA6.356

            2ADIYAMAN1.750

            3AFYONKARAHİSAR2.450

            4AĞRI1.250

            5AKSARAY1.212

            6AMASYA950

            7ANKARA18.000

            8ANTALYA7.100

            9ARDAHAN250

            10ARTVİN500

            11AYDIN2.950

            12BALIKESİR3.750

            13BARTIN550

            14BATMAN1.750

            15BAYBURT252

            16BİLECİK750

            17BİNGÖL800

            18BİTLİS1.000

            19BOLU902

            20BURDUR864

            21BURSA8.650

            22ÇANAKKALE1.250

            23ÇANKIRI951

            24ÇORUM1.800

            25DENİZLİ2.950

            26DİYARBAKIR4.800

            27DÜZCE1.100

            28EDİRNE1.350

            29ELAZIĞ1.651

            30ERZİNCAN847

            31ERZURUM2.100

            32ESKİŞEHİR2.499

            33GAZİANTEP10.024

            34GİRESUN1.450

            35GÜMÜŞHANE398

            36HAKKARİ804

            37HATAY4.450

            38IĞDIR550

            39ISPARTA1.515

            40İSTANBUL50.000

            41İZMİR12.400

            42KAHRAMANMARAŞ3.101

            43KARABÜK700

            44KARAMAN751

            45KARS800

            46KASTAMONU1.058

            47KAYSERİ4.510

            48KIRIKKALE719

            49KIRKLARELİ1.050

            50KIRŞEHİR939

            51KİLİS550

            52KOCAELİ5.200

            53KONYA7.500

            54KÜTAHYA1.800

            55MALATYA2.251

            56MANİSA4.100

            57MARDİN2.400

            58MERSİN5.100

            59MUĞLA2.600

            60MUŞ1.150

            61NEVŞEHİR1.069

            62NİĞDE1.000

            63ORDU2.050

            64OSMANİYE1.550

            65RİZE1.100

            66SAKARYA2.750

            67SAMSUN3.750

            68SİİRT950

            69SİNOP600

            70SİVAS2.056

            71ŞANLIURFA6.000

            72ŞIRNAK1.450

            73TEKİRDAĞ3.100

            74TOKAT1.500

            75TRABZON2.300

            76TUNCELİ250

            77UŞAK1.050

            78VAN3.200

            79YALOVA800

            80YOZGAT1.302

            81ZONGULDAK1.450
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            Haberler Ekonomi TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu? Konut başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu?
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