Türkiye'nin vizyon projelerinden olan TOGG, bu yıl yollarla buluşacak. Yılın son çeyreğinde ilk seri üretim araçları banttan indirilecek.
TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtılmasına artık sayılı günler kaldı. 29 Ekim'de Gemlik'te üretilmeye başlanacak elektrikli otomobil, 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa sunulacak.
Fakat, geçtiğimiz Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, Togg'un da fiyatı hakkında ip uçları veriyor.