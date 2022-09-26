Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama 2022: TÜİK TEFE TÜFE Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, aylık yüzde 1,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 arttı. TÜFE'de geçen yıla göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu. Geçen aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 1,78 ile ulaştırma oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.