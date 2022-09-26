90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? Taşerona kadro verilecek mi? Yüzde 70'e takılan taşeron son dakika 2022 gelişme var mı?

BAKAN BİLGİN'DEN 90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KAMUYA KADROLU GEÇME MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı.