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    • Ekonomi
    • 26.09.2022 16:26
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    • 26.09.2022 16:26
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    90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? Taşerona kadro verilecek mi? Yüzde 70'e takılan taşeron son dakika 2022 gelişme var mı?

    Taşeron işçilere kadro müjdesi gelecek mi merak ediliyor. Bakan Bilgin'den konu hakkında açıklama gelmişti. Bilgin açıklamasında, "696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı." ifadelerine yer verdi. Bugün yapılan Kabine Toplantısı'nda kamudaki 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi de masadaydı. Peki, Taşeron işçiye kadro verilecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Meclis'in 1 Ekim'deki açılışı öncesinde gerçekleştirilecek kabine toplantısında masadaki konular merak edilmeye başlandı. Merak edilen konuların başında taşeron işçiler yer alıyor. Peki, Taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? 90 bin işçi kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler!

    Taşeron işçiye kadro müjdesi geldi. Bakan Bilgin konu hakkında açıklama yaptı. Bu açıklama büyük heyecan yaratırken sıkça "Taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? 90 bin işçi kimleri kapsayacak?" sorusu geliyor.

    BAKAN BİLGİN'DEN 90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KAMUYA KADROLU GEÇME MÜJDESİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı.

        Onların kamuya, kadrolu olarak geçmesi konusunda çalışmaları tamamladık. Onun da uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında ama aynı zamanda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı." İfadelerini kullandı.

        TAŞERON İŞÇİLER NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

        Bakan Bilgin'in ilk duyurusunu yaptığı 90 bin taşeron işçinin kamuya kadrolu geçmesi ile ilgili henüz tarih bilgisi paylaşılmazken konunun detaylarının önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? Taşerona kadro verilecek mi? Yüzde 70'e takılan taşeron son dakika 2022 gelişme var mı?
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