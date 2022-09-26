26 Eylül 2022 Aile Destek Paketi YATTI MI? Aile Destek Programı 3. ödeme ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! 450-600 lira...

Aile Destek Programı parası ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Eylül ayının sonuna yaklaşırken Aile Destek Paketi YATTI MI son dakika? Aile Destek Programı 3. ödeme ne zaman yatacak? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Geçmiş taksit ödemeler ayın son günlerinde yapılmıştı. Peki 3. ödemelerin ne zaman yapılacağı belli mi? İşte yanıtı...
AİLE DESTEK PAKETİ YATTI MI?
Aile Destek Paketi ödemeleri Temmuz ayında başlamıştı. İlk ve ikinci taksit ödemesi ayın son günlerinde yatırılmıştı. Eylül ayı ödemelerinin de önümüzdeki günlerde hesaplara geçirilmesi bekleniyor.
SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.
KİMLERE DESTEK ÖDEMESİNDEN FAYDALANAMAZ?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.