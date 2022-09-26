2022-2023 MEB eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yattı mı?

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı bildirildi. Eğitim ödeneği bu sene 1325 TL olarak yatırılacak.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Eğitim ödeneğinin eylül ayında hesaplara yatması bekleniyor. MEB'den henüz bir açıklama gelmedi.