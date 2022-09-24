ASHB gıda yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır. Peki, gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? ASHB gıda yardımı başvuru şartları neler? ASHB gıda yardımı ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...