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    • Ekonomi
    • 23.09.2022 08:02
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    • 23.09.2022 08:02
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    TOKİ 2022 kurası ne zaman? TOKİ 500 TL yatırma nasıl yapılır? TOKİ başvurusu ne zaman açıklanacak? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

    TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül tarihinden itibaren başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 2+1 , 3+1 daireler için başvuru süreci devam ederken başvuruda bulunmak isteyenler başvuru ücreti için istenen 500 TL'yi nasıl yatıracaklarını araştırıyor. Peki TOKİ başvurusu ne zaman açıklanacak? TOKİ 2022 kurası ne zaman? TOKİ 500 TL yatırma nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

    TOKİ başvurusu ne zaman açıklanacak?

    TOKİ sosyal konut başvuruları alınmaya devam ediyor. Henüz başvuruda bulunmamış binlerce kişi nasıl başvuru yapılır merak ediyor. Peki TOKİ başvurusu ne zaman açıklanacak? TOKİ 2022 kurası ne zaman? TOKİ 500 TL yatırma nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

    81 ilde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutun yanı sıra 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak. İşte ödeme planı ve diğer merak edilenler...

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

    KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

    Gençler %20

    Emekliler %20

    Şehit Yakınları - Gaziler %5

    Engelliler %5

    Diğer Vatandaşlarımız %50

    TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

        TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

        2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

        Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

        Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

        Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

        TOKİ 3+1, 2+1 EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

        İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

        İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

        İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL

        Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

        Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

        Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL

        Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL

        Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

        Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ'nin taksit ödemelerinin sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlamı bekleniyor.

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

        Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

        T.C. vatandaşı olması,

        Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

        Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

        İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

        Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

        Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

        Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

        TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

        Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL KONUT FİYATLARI

        TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

        Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

        Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

        Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

        Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

        Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

        Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL'den başlayacağı açıklandı.

        Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

        Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

        Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

        Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

        Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

        Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

        Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

        Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

            Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

            Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

            Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan'da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.
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            Haberler Ekonomi TOKİ 2022 kurası ne zaman? TOKİ 500 TL yatırma nasıl yapılır? TOKİ başvurusu ne zaman açıklanacak? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...
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