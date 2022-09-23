TOKİ 2022 kurası ne zaman? TOKİ 500 TL yatırma nasıl yapılır? TOKİ başvurusu ne zaman açıklanacak? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ 3+1, 2+1 EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL

Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL

Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL