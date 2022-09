Kalyon Holding’den dev yatırım: 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak

Açılan her kuyunun dizayn ömrü 30 yıl.

Anadolu-01, Türkiye'nin ilk sondaj platformu.

Tesis yaz mevsiminde gazı yer altındaki rezervuara basıp kışın geri çekiyor.

Depolanan gaz BOTAŞ ana iletim hattından alınıp sadece bir ülkeden değil, o andaki piyasa durumuna göre farklı kaynaklardan tedarik edilebiliyor.

Sondaj platformlarında çalışan personeller 12 saatlik vardiya düzeninde 30 gün çalışıyorlar ve acil durumlar hariç karaya ayak basmıyor.

Deniz platformunda çalışan her personel, BOSİ- ET adı verilen özel sertifikasyona tâbi.

Platformlarda 7/24 bir doktor ve sağlık ekibi bulunurken, ciddi bir revir ve acil müdahale yapılanması da ayrıca mevcut.

