Emekliler, dul ve yetimler de faydalanacak! Bakan Yanık duyurdu! 7 Bin 200 TL hesaba yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti. Peki Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri şartları neler? işte konu hakkında merak edilenler...
831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.