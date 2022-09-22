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    • Ekonomi
    • 22.09.2022 09:49
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    • 22.09.2022 09:49
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    22 Eylül TOKİ indirim kampanyası nedir, detayları neler? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ borçları silinecek mi?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün TOKİ'de indirim kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası tüm gözler Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaya çevrildi. Kurum, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak." ifadelerine yer vermişti. Peki, 22 Eylül TOKİ indirim kampanyası detayları açıklandı mı? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ borçları silinecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    22 Eylül TOKİ indirim kampanyası nedir, detayları neler?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Peki, 22 Eylül TOKİ indirim kampanyası detayları açıklandı mı? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ borçları silinecek mi? İşte merak edilenler!

    TÜM GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

    Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaya çevrildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak." ifadesini kullanmıştı.

    Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin, tecrübesiyle millete uygun fiyatlı ve güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

        "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin de bu hedefle yola çıktığını aktaran Bakan Kurum, bu projeyi "yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası" olarak tanımladı.

        Kurum, şunları kaydetti:

        "Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var.

        Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz."
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