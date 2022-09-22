22 Eylül TOKİ indirim kampanyası nedir, detayları neler? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ borçları silinecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin, tecrübesiyle millete uygun fiyatlı ve güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.