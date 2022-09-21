Başkan Erdoğan açıkladığı sosyal konut projesi sonrası emlak piyasasında dengeler değişti: Gayrimenkulde köpük eriyor!

Sosyal Konut fırsatı ile konut satışında dengeler değişti. Geçtiğimiz aylarda talebin canlı olmasını fırsata çeviren mülk sahipleri günlük fiyat değişimi yapıyor, rakamlar sürekli artıyordu. Önce konut kredilerine gelen sınırlama, ardından da sosyal konut projesiyle alıcı beklemeye geçti. Fiyatlar ve ödeme koşulları cazip olunca milyonlarca kişi sosyal konuta yöneldi ve talep geriledi. Emlak sektörü temsilcilerine göre talebin gerilemesi ile 'köpük' diye tabir edilen gerçek dışı fiyatlamada düşüş başladı.
KÖPÜK ERİYOR
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, konut alıcılarının beklemede olduğunu söyledi. Kredilere gelen sınırlama, alım gücünün azalması ve sosyal konut projesi ile piyasada durgunluk başladığını belirten Akdoğan, "Şimdi birçok alıcı sosyal konutta şansını deneyecek. Eve ya da arsaya başvuru yapacak, evde gençler varsa onlar da başvuru yapacak. Sonrasında ekim ayında Emlak Konut öncülüğünde orta gelirli için bir kampanya başlayacak. Tüm bu yeni imkânlar alıcıların elini güçlendirdi" dedi. Düşen talebin fiyatlara etkisini değerlendiren Akdoğan, "Emlak piyasasında fiyatlar düştü denilemez ama hem artış hızında hem de köpük fiyatlarda gerileme var. Söz gelimi biz 'evinizin değeri en çok 3 milyon lira' dediğimiz halde '3 milyon 250 bin liradan ucuza satmam' diyen müşteri, kredilere gelen sınırlama sonrası 3 milyon seviyesine geldi. Bugün ise talep gerileyince 2 milyon 800 bin lira seviyesine düştü. Aslında satıcının burnu sürtüldü. 3-4 ay öncesinde her gün bizi arıyor, ne de olsa alıcı çok diye fiyatı sürekli arttırıyorlardı. Şimdi o kişiler gerileyen taleple gerçekçi rakamlara geliyor. Ayrıca alıcı lehine pazarlık payı da arttı" diye konuştu.
MİLYONLARCA ALICI BEKLEMEDE
Sosyal konutların emlak piyasasına etkisini değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "6 günde 4 milyon başvuru olması demek, 4 milyon potansiyel alıcının şu an için piyasadan çekilip beklemeye geçmesi demek. Üstelik başvurular da sürüyor. Bu projede altyapılı arsalar da olacak ve önümüzdeki dönemde onlar için de başvuru süreci başlayacak. Böylece milyonlarca alıcı ikinci el piyasa yerine kamunun projelerine yönelecek. İkinci elde fiyat artışının ana nedeni azalan arza rağmen çok yüksek talep olmasıydı. Şimdi talepte gerileme ile fiyatlar düşüş eğilimine geçti" dedi.