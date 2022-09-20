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    • Ekonomi
    • 21.09.2022 12:45
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    • 21.09.2022 12:46
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    TOKİ arsa satışı peşinat ne kadar? TOKİ hem arsa hem konut başvurusu yapılır mı? TOKİ arsa taksit ödeme planı ve arsa fiyat LİSTESİ 2022

    81 ildeki vatandaşların beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesine başvuru süreci 14 Eylül'de başladı. Ekim ayına kadar başvurular devam edecek. Proje kapsamında toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Hem eve hem de arsaya başvuru yapmak isteyenler 'TOKİ hem arsa hem konut başvurusu yapılır mı? TOKİ eve başvuran arsaya başvurabilir mi?' sorularuna yanıt arıyor. İşte detaylar ve TOKİ arsa taksit ödeme planı ve arsa fiyat LİSTESİ 2022

    takvim.com.tr
    TOKİ hem arsa hem konut başvurusu yapılır mı?

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hem eve hem arsaya başvuruda bulunmak isteyenler konuya ilişkin bilgi edinmek için internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ hem arsa hem konut başvurusu yapılır mı? TOKİ arsa satışı peşinat ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa satışı hangi illerde? İşte TOKİ arsa taksit ödeme planı ve arsa fiyat LİSTESİ 2022

    TOKİ HEM ARSA HEM KONUT BAŞVURUSU YAPILIR MI?

    Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ayrıca Evi olan arsaya başvurabilir mi? sorusuna da, ''Evi olan arsaya başvuru yapamıyor. Arsası olan eve başvurabilir. Hem konut hem arsa için başvuru yapılamaz. Herhangi bir yerde imarlı arsası olan da başvuramaz.'' yanıtını verdi.

    TOKİ EVİ SATILIR MI, KİRAYA VERİLİR Mİ?

    TOKİ Başkanı Bulut'un TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? sorusu ise yanıtı şöyle:

    ''Evin ödemesi bitmeden satamazsınız. Borcunu kapatma imkanı vermedikçe borcunu kapatıp yine satamaz. 3-4 yıl boyunca borcunu kapatsa da satış yapma hakkını elinden alacağız. Alan kişi kiraya verebilir.''

    TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında TOKİ arsa satışı için başvurular e-Devlet ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden yapılacak.

        TOKİ SATILIK ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        T.C. Vatandaşı olmak.
        Yoksul ve dar gelirli olmak.
        Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
        775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
        Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.

        TOKİ ARSA FİYATLARI VE TAKSİTLERİ NE KADAR?

        İlk grupta 350-500 metrekare müstakil parsel şekilde sunulacak arsalar 192 bin 500 lira fiyat ve 1604 lira taksitle 10 yıl vadeli satılacak.İkinci grubu oluşturan hisseli parseller 112 bin 500 lira bedel ile 937 lira taksitle 10 yıl vadeli alınabilecek.

        TOKİ SATILIK ARSALARI NEREDE?

        Bakan Kurum, canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Kurum'un açıklamaları;

        "Arsalar şehrin dışında arsalar değil. Bizim proje yaptığımız arsanın yanında yakınında, alt yapısı olan arsalar bunlar. İstanbul'da Başakşehir, Çatalca, Silivri, Tuzla, Pendik, Kartal bölgesinde belirlediğimiz alanlarda yapacağız.""60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konutluk arsamız hazırlandı. 10 Ekim'de başvuruları alacağız. 30 şehir belirledik. Örneğin Ankara'da ev yapmak istiyorsunuz bir arsa alıp. Biz de size buna uygun fiyatları sunuyoruz. 350 bin konutu bir anda piyasaya sunduğunuzda kiralar düşmek zorunda."
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        Haberler Ekonomi TOKİ arsa satışı peşinat ne kadar? TOKİ hem arsa hem konut başvurusu yapılır mı? TOKİ arsa taksit ödeme planı ve arsa fiyat LİSTESİ 2022
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