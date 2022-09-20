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    • Ekonomi
    • 20.09.2022 13:48
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    • 20.09.2022 13:48
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    Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Eylül ayı aile destek parası ne zaman yatacak? e-Devlet ASHB sosyal destek başvuru sonucu!

    12 ay boyunca düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru detaylarına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Binlerce vatandaş "Aile Destek Programı Eylül ödemeleri yattı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

    takvim.com.tr
    Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı?

    Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. Henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırırken diğer vatandaşlar ise ödeme planına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Eylül ayı aile destek parası ne zaman yatacak? e-Devlet ASHB sosyal destek başvuru sonucu!

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.

    Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık Destek Tutarı (TL)

        450 TL ve altı 600

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 550

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 500

        1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az 450

        831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

        İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.

        4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

        Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? Eylül ayı aile destek parası ne zaman yatacak? e-Devlet ASHB sosyal destek başvuru sonucu!
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