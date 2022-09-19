VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ne kadar, kaç para? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları beklenirken, bursların ne kadar, kaç para olduğu, hangi aylarda ödendiği merak konusu oldu. Her yıl üniversite, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs veren VGM, 2021-2021yılında burs miktarını belirledi. Peki VGM bursu ne kadar, kaç para 2022-2023? VGM bursu hangi aylarda yatıyor? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi? VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İşte tüm detaylar...