VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ne kadar, kaç para? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları beklenirken, bursların ne kadar, kaç para olduğu, hangi aylarda ödendiği merak konusu oldu. Her yıl üniversite, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs veren VGM, 2021-2021yılında burs miktarını belirledi. Peki VGM bursu ne kadar, kaç para 2022-2023? VGM bursu hangi aylarda yatıyor? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi? VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İşte tüm detaylar...
VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için başvurular henüz başlamadı. Yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor. Başvuru süreci ile ilgili detaylar ve başvuru tarihleri Müdürlüğün https://www.vgm.gov.tr/ adresinden duyurulacak.
2021'de başvurular 1 Kasım'da başlamıştı. 2022 yılında üniversitelerin açılmasının hemen ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
VGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden yayınlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl burs miktarının artması bekleniyor.