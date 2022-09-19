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    • Ekonomi
    • 19.09.2022 08:02
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    • 19.09.2022 08:02
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    TOKİ sosyal konut e-Devlet başvuru sorgulama ekranı! Sosyal konut başvuru sorgulama nasıl yapılır? TOKİ başvuru SMS ne zaman gelir, neden gelmedi?

    TOKİ sosyal konut projesine başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor. Buna göre başvuru yapanlara SMS gelmesi gerekiyor. Peki TOKİ başvuru sorgulama nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut e-Devlet başvuru sorgulama ekranı! TOKİ başvuru SMS ne zaman gelir, neden gelmedi?

    takvim.com.tr
    TOKİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül itibariyle alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir. " ifadelerini kullandı. Başvuruda bulunanlar şimdi sorgulama yapmaya başladı. Peki TOKİ başvuru sorgulama nasıl yapılır? TOKİ başvuru SMS ne zaman gelir, neden gelmedi? İşte TOKİ sosyal konut e-Devlet başvuru sorgulama ekranı!

    TOKİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül -31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.'' denildi. Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

    0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
    2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
    4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
    6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
    8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,
    19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

    E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

    Başvuru için e-devlet sitesine giriş yapılarak, arama kısmından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına girilir. Konut Başvurusu seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra Devam et butonuna tıklanır.

    Ardından gelen sayfada varsa mevcut başvurular görüntülenir. Yeni başvuru için sağ üst kısımında yer alan Yeni Başvuru seçeneğine tıklanarak başvuru aşamasına geçilir.

    Başvurunun ilk adımı olarak tercih edilen sosyal konut projelerinden, başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan `Devam et` butonuna tıklanır.

        Proje seçildikten sonra gelen adım ise konut tipi seçimidir. Burada konut tipi seçildikten sonra işleme devam edilir.

        Başvurunun 3. adımında `Bilgilendirme ve Onay` sayfası açılıyor. Bu sayfadaki bilgileri kontrol edip, bilgilendirme metnini dikkatlice okuduktan sonra alt kısımda yer alan `Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum...` şeklinde devam eden alan işaretlenerek bir sonraki aşamaya geçilir.

        4. aşama: `Başvuru Formu`dur. Bu ekranda kişisel bilgiler, başvurunun geçerli sayılabilmesi için eksiksiz ve hatasız şekilde olmalıdır.

        5. aşama: Bu ekranda yapılan başvuru henüz tamamlanmamıştır. Başvurunun tamamlanabilmesi için, doldurulan formun ön izlemesi başvuran kullanıcıya gösterilir. Formda yer alan verilerde eksik ya da hatalı bilgi var ise, önceki sayfaya dönülerek düzeltilmesi gerekir. Bilgiler eksiksiz ve doğru ise sayfanın alt kısmında önce `Başvuru Kategorisi` ardından da `Devam et` butonu seçilir.

        6. aşama: Bu sayfa başvurunuzu onaylayacağınız sayfadır. Bilgiler son kez kontrol edilir. Bilgiler kontrol edildikten sonra ise alt tarafta başvurunun başarıyla sonuçlanması için gerekli ödeme hakkında bilgi kutucuğu yer alır.

        Kutucukta yer alan ödeme bilgileri ise şu şekildedir;Aşağıdaki 'Başvur' düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecek. Bunun için ilgili banka tarafından adınıza açılacak ve SMS ile bildirilecek olan hesaba 500 TL yatırmanız gerekecek. Başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol etmeniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olmalısınız. Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmazsanız başvurunuz geçersiz olacaktır. Kura sonucu hak sahibi olamamanız halinde başvuru bedeli söz konusu hesabınıza iade edilecektir. Başvurularınızın durumunu bu hizmetin 'Başvuru Listesi' sayfasından takip edebilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi de dikkatlice okuduktan sonra başvuruyu sürdürmek için Yukarıdaki beyanlarımın doğruluğunu ve getireceği sorumluluğun tamamen bende olduğunu kabul ediyorum kısmı işaretlenerek Başvur butonuna tıklanır.

        Gelen son sayfa ise başvurunun son sayfasıdır. Bu ekranı görmüş olmak başvurunun tamamlandığı anlamına gelmez, başvurunun başarıyla tamamlanması için site üzerindeki işlemlerin ardından belirtilen hesaba ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Tamamlanan başvuruların durumu `Başvuru Listesi` sayfasından takip edilebilir.
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        Haberler Ekonomi TOKİ sosyal konut e-Devlet başvuru sorgulama ekranı! Sosyal konut başvuru sorgulama nasıl yapılır? TOKİ başvuru SMS ne zaman gelir, neden gelmedi?
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