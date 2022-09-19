6. aşama: Bu sayfa başvurunuzu onaylayacağınız sayfadır. Bilgiler son kez kontrol edilir. Bilgiler kontrol edildikten sonra ise alt tarafta başvurunun başarıyla sonuçlanması için gerekli ödeme hakkında bilgi kutucuğu yer alır.

Kutucukta yer alan ödeme bilgileri ise şu şekildedir;Aşağıdaki 'Başvur' düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecek. Bunun için ilgili banka tarafından adınıza açılacak ve SMS ile bildirilecek olan hesaba 500 TL yatırmanız gerekecek. Başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol etmeniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olmalısınız. Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmazsanız başvurunuz geçersiz olacaktır. Kura sonucu hak sahibi olamamanız halinde başvuru bedeli söz konusu hesabınıza iade edilecektir. Başvurularınızın durumunu bu hizmetin 'Başvuru Listesi' sayfasından takip edebilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi de dikkatlice okuduktan sonra başvuruyu sürdürmek için Yukarıdaki beyanlarımın doğruluğunu ve getireceği sorumluluğun tamamen bende olduğunu kabul ediyorum kısmı işaretlenerek Başvur butonuna tıklanır.

Gelen son sayfa ise başvurunun son sayfasıdır. Bu ekranı görmüş olmak başvurunun tamamlandığı anlamına gelmez, başvurunun başarıyla tamamlanması için site üzerindeki işlemlerin ardından belirtilen hesaba ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Tamamlanan başvuruların durumu `Başvuru Listesi` sayfasından takip edilebilir.