Kısa vadeli al-sat işlemlerinde nelere dikkat edilmeli?

Makro ekonomide yaşanan dalgalanmaların yanı sıra yüksek enflasyon oranları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ulaştırma, gıda, tekstil gibi sektörlerdeki fiyat artışları ise hem iş dünyasını hem de sıradan vatandaşları etkiliyor. Değer kaybından en az etkilenmek isteyen vatandaşlar tasarruflarını değerlendirmek için yatırım araçlarını inceliyor. 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren online ticaret platformu Binomo ise yatırımcıların ek gelir elde etmelerine yardımcı olmak için kısa ve uzun vadeli yatırımların artı ve eksilerini inceledi.

Kısa vadeli yatırımın bir yıldan az, uzun vadeli yatırımların ise bir yıldan fazla sürede dönüş getirdiğini belirten Binomo , yatırım araçlarının vadelere göre farklılık gösterdiğine dikkat çekiyor. Kısa vadeli yatırım araçlarında herhangi bir varlığın kısa süreli fiyat hareketine ilişkin daha çok al-sat işlemleri ön planda yer alıyor. Uzun vadeli yatırım araçları arasında ise gayrimenkul ve otomobil, hisse senetleri, emtialar gibi varlıkların 1 yıldan uzun süre elde tutulması yer alıyor.

BİREYLER KISA VADELİ YATIRIMLARLA HIZLI SONUÇ ALIYOR

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Kısa vadeli yatırımların faydalarının başında kişilerin bütçeleri doğrultusunda hızlı bir şekilde dönüş alması bulunuyor. Elde edilen kazanç hızlı bir şekilde yeniden kullanılabilirken, yatırım portföyünün toplam değerini artırarak büyütmek de mümkün oluyor. Bu yüzden birçok yatırımcı tarafından tercih edilen kısa vadeli yatırımlar, tasarruf etmek için de en pratik yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Kısa vadeli yatırımlarda elde edilen ek gelirin çabucak nakde çevrilmesi ve daha çok araca kolay adımlarla erişilebilmesi yatırımcıların stratejilerini pratiğe dökebilmesinin de önünü açıyor. Peki kısa vadeli yatırımlarda en çok hangi unsurlara dikkat etmek gerekiyor?

AL-SAT İŞLEMLERİ İÇİN PORTFÖYDE ÇEŞİTLİLİK YAPMAK RİSKLERİ AZALTIYOR

Herhangi bir yatırım aracına daha hakim olabilirsiniz ama sadece bir yatırım aracına bağlı kalmak sizi üzebilir. Bu nedenle bir diğer yatırım tavsiyesi, yatırım kuralı olan çeşitlendirmeyi dikkate almak ve portföyünüzde çeşitliliğe yer vermektir. Örneğin; portföyünüzde döviz, altın, hisse senedi, tahvil gibi yatırım araçlarına yer vererek kayıp riskini azaltmış olursunuz. Aldığınız hisse senetleri düşerken, bir diğer yatırım aracı olan altından bu kaybı giderebilirsiniz. Kayıp riskini azaltmanın yanında, getiri oranınızı da arttırabilirsiniz. Yatırım portföyü çeşitlendirmede zorlanıyorsanız, Binomo'nun varlık havuzundaki 70'den fazla varlıktan yararlanabilirsiniz.

KISA VADELİ YATIRIM YAPMANIN ÖN KOŞULU: FİNANSAL OKURYAZARLIK

Yatırım yapmadan önce bir yol haritası oluşturmak kadar doğru yatırım araçlarını belirlemek de süreçteki verimliliğin artırılmasına kapı aralıyor. Bu çerçevede yatırımcıların düşük risk varlıklarını araştırması ön koşul olurken, mevcut ekonomik koşullarda kişinin finansal okuryazarlık kazanarak piyasa döngülerini takip etmesi ve eğilimleri analiz edebilmesi gün geçtikçe kritikleşiyor. Online ticaret platformu Binomo ise kullanıcılarına podcast, video, blog gibi öğretici içeriklerle finansal okuryazarlıklarını yükseltebilecekleri materyallerle destek olurken, aynı zamanda kısa vadeli yatırım turlarında 70'ten fazla varlığa erişim olanağı tanıyor. Bireylerin finans dünyasını keşfederken deneyim edinmesine önceliklendiren platform, kişilere gerçek hesapla işlem yapmadan önce ücretsiz demo hesabıyla da pratik kazanma fırsatı sunuyor.

RİSK YÖNETİMİ HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ

Öncelikle risk yönetimi en çok önem verdiğimiz konulardan bir diğeri olacak. Çünkü burada belirleyeceğin başlıklar; yatırım yaparken ayıracağın bütçeyi, hisse alım miktarlarını, satacağın seviyeleri belirmekte oldukça önemli. İşlem yapmaya yeni başlayan bir kişi, ödül/risk oranını kendisi için uygun bir seviyede belirlemelidir. Ödül risk oranı, hisseyi aldıktan sonra satacağın kâr seviyesi ile zararı durduracağın seviyenin belirlenmesiyle hesaplanır.

Hemen bir örnek verelim: Diyelim ki bir varlıkta işlem yapacaksın ve bu varlığı alırken göze aldığın zarar miktarı 100 TL, ancak hedeflediğin kâr seviyesi 400 TL. Böylece ödül- risk oranın 4/1 oldu. Fakat 200 TL kaybetmeyi göze alıp, 100 TL kârı hedefleseydin bu oran 1/2 olacaktı.

Eğer kısa vadede al-sat yaparak kâr etmeyi hedefliyorsan, burada da yine alım/satım noktalarını önceden belirlemen senin için faydalı olabilir. 100 dolar karşılığında XXX varlığı aldığını düşünelim. Riskini belirlerken ben bu varlık 120 dolar olunca satacağım ancak 90 dolara düşerse de satacağım dersen %10 kayıp ihtimaline karşın %20 kâr hedeflediğini anlayabiliriz. Bu nedenle, ne kadar risk alacağını en baştan belirle. Bir varlığı almadan önce belirlediğin alım/satım noktalarına bağlı kalmayı ya da buralarda riskini azaltmayı unutma!

Binomo tarafından derlenen bilgileri içeren bu yazı bu yazı, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.