Ve sonunda beklenen ödemeler başladı! İsteyenin hesabına 2.088,61 TL yatıyor: e-Devletten anında başvurun

Son dönemin en mühim konularından biri durumuna gelen, gereksinim sahibi vatandaşlar bağlamında oluşturulan destek uygulamaları bu sefer de devlet doğrultusundan kişilerin yüzünü güldürüyor. Ekonomik zorluklardan kaynaklı olarak vatandaşlar devlet desteklerine müracaat yapıyor. E-Devlet sistemi üzerinden bu yardımlara ulaşılabildiği belirtilerek yardım etmeye gereksinimi olan vatandaşlara 2088 TL para verileceği aktarıldı.