Ve sonunda beklenen ödemeler başladı! İsteyenin hesabına 2.088,61 TL yatıyor: e-Devletten anında başvurun

Son dönemin en mühim konularından biri durumuna gelen, gereksinim sahibi vatandaşlar bağlamında oluşturulan destek uygulamaları bu sefer de devlet doğrultusundan kişilerin yüzünü güldürüyor. Ekonomik zorluklardan kaynaklı olarak vatandaşlar devlet desteklerine müracaat yapıyor. E-Devlet sistemi üzerinden bu yardımlara ulaşılabildiği belirtilerek yardım etmeye gereksinimi olan vatandaşlara 2088 TL para verileceği aktarıldı.
Muhtaçlık Aylığı Başvuru Şartları ve Başvuru Evrakları 2022
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan 2.088,61 TL tutarlı muhtaçlık aylığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları ve başvuru evrakları belli oldu. Söz konusu hizmete başvuru yapabilecek olan kişiler ve özellikleri şu şekilde sıralandı:
· Sosyal destek ödemesi almayan kişiler
· Gelirsiz kişiler
· En az yüzde 40 oranında engelli olan kişiler
· Koruma altına alınmamış kişiler
· Sigortası olmayan kişiler
· Annesi ve babası hayatta olmayan 18 yaş altı kişiler
· Mal varlığına sahip olmayan kişiler