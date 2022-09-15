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    • Ekonomi
    • 15.09.2022 08:40
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    • 15.09.2022 08:40
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    Kiracı nasıl tahliye edilir? 2022 Kiracı nasıl çıkarılır? Kiracı tahliye taahhütnamesi

    Kiracı nasıl tahliye edilir? 2022 Kiracı nasıl çıkarılır? soruları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılır oldu. Kiracısını çıkartmak isteyen ev sahibi bunun yollarını merak ediyor. Peki Kiracı nasıl tahliye edilir? 2022 Kiracı nasıl çıkarılır? İşte Kiracı tahliye taahhütnamesi ve diğer bilinmesi gerekenler...

    Kiracı nasıl tahliye edilir?

    Ödeme konusunda anlaşamayan kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan polemikte konu mahkemeye kadar varabiliyor. Son dönemlerde İstanbul başta olmak üzere kiralardaki artış, kiracıları zora sokuyor. Hal böyle olunca ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya grliyor. Arama motorunda tahliye ve tahliye taahhütnamesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kiracı nasıl tahliye edilir? 2022 Kiracı nasıl çıkarılır? Kiracı tahliye taahhütnamesi nedir?

    KİRACI TAHLİYESİ NEDİR?

    Kiralanan taşınmazdaki kiracının herhangi bir nedenle taşınmazdan hukuki yollarla çıkarılmasına kiracı tahliyesi denir. Kiracıyı çıkarma çeşitli yollarla sağlanabilir. Tahliye taahhütnamesi, kiracı tahliyesi davası, tahliye talepli icra takibi vs. çeşitli yollar mevcuttur.

    TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

    Ev veya iş yeri kiralamada mal sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlıklar hukuki zemine taşınabiliyor. Mülk sahibinin kiracıyı çıkartmak için açtığı davaya tahliye davası adı veriliyor. Kiracı tahiye süresi davanın işleyişine göre değişiklik gösterebiliyor. Ev sahibi ya da taşınmaz sahibi kiracı ile kiracı arasındaki tahliye davası, 3 ay ile 1.5 yıl arasında sürebiliyor. Kiracı kendi isteği ile boşaltırsa dava daha 3 ayda da tamamlanabiliyor.

        TAHLİYE İHTARNAME SÜRESİ NE?

        Mal sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık ancak kiracının kira bedelini geciktirmesi durumunda iki haklı ihtar aldıktan sonra kira süresinin bitiminden 1 ay süre içinde kiracı tahliye davası açabilme hakkı hakkına sahip oluyor. Bu süreler mahkemelerin yoğunluğuna görede değişiklik gösterebiliyor.

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        Haberler Ekonomi Kiracı nasıl tahliye edilir? 2022 Kiracı nasıl çıkarılır? Kiracı tahliye taahhütnamesi
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