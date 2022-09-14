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    • Ekonomi
    • 14.09.2022 08:30
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    • 14.09.2022 08:30
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    14 Eylül Çarşamba TOKİ'ye kimler başvurabilir, başvuru şartları! Adana, Antalya, Konya TOKİ hangi ilçelere yapacak?

    Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak.

    takvim.com.tr
    Adana, Antalya, Konya TOKİ nerelere yapılacak?

    Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14:00'da açıkladı. Peki, TOKİ nerelere yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir? TOKİ Adana, Antalya, Konya başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    TOKİ NERELERE YAPILACAK?

    TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

    Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

    TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

    Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

        TOKİ'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

        - T.C. vatandaşı olması,

        - Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

        - Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

        - İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

        - Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

        - Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

        - Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
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        Haberler Ekonomi 14 Eylül Çarşamba TOKİ'ye kimler başvurabilir, başvuru şartları! Adana, Antalya, Konya TOKİ hangi ilçelere yapacak?
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