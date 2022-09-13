vgm.gov.tr VGM BURS Başvuru ekranı! 2022-2023 VGM burs başvuruları başladı mı? VGM bursu bu sene kaç TL?

VGM burs tarihleri ve başvuru şartları yüzbinlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının yapılacağı tarih ve burs miktarları merak ediliyor. Peki VGM burs başvuru şartları neler? 2021 VGM bursu ne kadar, kaç TL? VGM ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite burs başvurular ne zaman başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte VGM burs başvuruları hakkında bilgiler...
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.