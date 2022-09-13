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    • Ekonomi
    • 13.09.2022 19:33
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    • 13.09.2022 19:33
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    vgm.gov.tr VGM BURS Başvuru ekranı! 2022-2023 VGM burs başvuruları başladı mı? VGM bursu bu sene kaç TL?

    VGM burs başvuruları heyecanla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak edildi. Bununla beraber başvuru şartları, burs miktarı gibi detayları da araştırmaya başladı. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler VGM burs başvuru şartları neler? 2021 VGM bursu ne kadar, kaç TL? VGM ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite burs başvurular ne zaman başlayacak? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte VGM bursları hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    vgm.gov.tr VGM BURS Başvuru ekranı!

    VGM burs tarihleri ve başvuru şartları yüzbinlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının yapılacağı tarih ve burs miktarları merak ediliyor. Peki VGM burs başvuru şartları neler? 2021 VGM bursu ne kadar, kaç TL? VGM ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite burs başvurular ne zaman başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte VGM burs başvuruları hakkında bilgiler...

    BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

    VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

    Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

    Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

        VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

        Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim öğrencilerine aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verildi. Bu yılın burs ücretleri henüz açıklanmadı ama burs miktarında artışa gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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        Haberler Ekonomi vgm.gov.tr VGM BURS Başvuru ekranı! 2022-2023 VGM burs başvuruları başladı mı? VGM bursu bu sene kaç TL?
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