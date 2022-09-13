TOKİ satılık arsa listesi 2022! Arsa satış başvuruları şartları neler? e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı! TOKİ arsa satışı hangi illerde?

"ÖZEL KONTENJANLAR OLACAK"

"Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz."

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrim içi ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.