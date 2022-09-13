TOKİ satılık arsa listesi 2022! Arsa satış başvuruları şartları neler? e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı! TOKİ arsa satışı hangi illerde?

TOKİ arsa satışı başlıyor. Son 20 yılda 1 milyon 170 bin sosyal konut üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ilk kez tek seferde 250 bin konut yapacak. Konutun yanı sıra vatandaşlara ev yapabilmeleri için de arsa verecek. Peki TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? 2022 TOKİ arsa satışı hangi illerde?
TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?
TOKİ arsa satışı başvuruları 13 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. 40 ilde 499 arsa satışı için başvuru şartları belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini açıklamıştı.
Erdoğan TOKİ arsa projesine dair de şu ifadeleri kullanmıştı;
"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa, onlara da "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz."
"ÖZEL KONTENJANLAR OLACAK"
"Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz."
TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?
40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrim içi ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.
Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.