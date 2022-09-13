TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde? Avrupa - Anadolu Yakası: Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla...

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında ikamet eden vatandaşlardan TOKİ'ye başvurmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Bu noktada TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde? sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla ve diğer ilçelerde yaşayanlar konutların kendi ilçelerinde yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesinin tüm detayları...
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 14 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular için iki seçenek sunuldu. İşter e- Devlet üzerinden ister Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?
TOKİ; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE, HANGİ İLÇELERDE?
Avrupa Yakası: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalça
Anadolu Yakası: Tuzla
PROJEDE NELER OLACAK?
*Konut
*Konut Arsası
*Sanayi Siteleri