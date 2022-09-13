Adana, Antalya, Konya TOKİ nerelere yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir, başvuru şartları neler 2022?

Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak.