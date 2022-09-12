Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açık artırma usulüyle 40 ilde 499 arsa satışa sunulacak. Bu kapsamda gerekli detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İl il arsa satış fiyatları 2022!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARSA SATIŞI AÇIKLAMASI!
40 ilde 499 arsa satışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan;
"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.
TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde çevrim içi açık artırmayla satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.
Arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.