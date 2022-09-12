RadarFX Avantajları Nelerdir ?

RadarFX, yatırım sağlamış olan kişilere yüksek kaldıraçlar üzerinden işlem yapma fırsatını sunan bir aracı kurumdur. Türkçe dil desteğini sunan firmanın aynı zamanda güvenilir özellikleri taşımış olduğunu görmekteyiz. Üyelerine promosyon da sunan firma bu noktada beklentileri karşılar. Diğer bilgiler adına yazımıza tıklayınız.

RadarFX Avantajları

RadarFX avantajları denildiği zaman birçok farklı opsiyon karşımıza çıkar. Bunlar şöyledir;

Firmanın teknolojik yatırımları sayesinde her zaman daha hızlı ve sorunsuz bir biçimde borsa katılımını yapabilirsiniz.

Gecikme veya yoğunluk gibi durumlar hiçbir şekilde söz konusu olamaz.

Türkçe hizmet verilmesi büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkar. Bunun haricinde tam 60 farklı dil seçeneği sunulmuştur.

RadarFX forex firmaları müşteri memnuniyetini merkeze alan anlayışı sayesinde dikkat çeker.

forex firmaları müşteri memnuniyetini merkeze alan anlayışı sayesinde dikkat çeker. Kullanıcı ve kimlik bilgilerinin paylaşılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Haftanın tüm günlerinde ve günün her saatinde iletişim kurabilirsiniz.

RadarFX Bonusları

Firmanın RadarFX bonusları olarak bilinen hediye para kampanyaları söz konusudur. İlgili promosyonlar şöyledir;

Tanışma hediyesi yüzde 35 bonus oranı ile dikkat çeker. Bir kereliğine mahsus olarak alabilirsiniz. Maksimum 2500 dolar olarak tanımlanmıştır.

Hesabınızı RadarFX sitesine taşıyarak yine aynı oranda ve miktarda bonus elde etmek mümkündür.

sitesine taşıyarak yine aynı oranda ve miktarda bonus elde etmek mümkündür. Referans kampanyası ise yüzde 20 orana sahiptir. Arkadaşınızı siteye üye yapmak bu bonusun alınabilmesi için yeterli bir işlem olacaktır.

Aktarım yaparak bonus kazanabilirsiniz. İlk fonlama haricindeki tüm yatırımlar için geçerlidir.

Stop out kampanyasının oranı yüzde 25 şeklinde dikkat çeker.

Bu promosyonlar sayesinde para kazanımı mümkündür.

RadarFX Üyelik İşlemleri

Katılımı sağlayabilmek ve Forex ile kazanmak için RadarFX üyelik işlemleri başarılı bir biçimde tamamlanmak zorundadır. En üst kısımda yer alan üye ol butonuna bir kere tıklanmalıdır. Bunun ardından arka planı gri olan özel bir pencere açılır. Mevcut alanları doğru bilgilerle doldurmak şarttır.

Buna göre hemen isim ve soyadını resmi kimlik kartında olduğu gibi yazmanız lazım. İletişimin sağlanabilmesi için e-mail adresi eklenir. Cep telefonu numarasının talep edildiğini görmekteyiz. Şifrenizi buradan tanımlamanız esastır. Bu parolanın yeniden yazılması mevcut sürecin bir parçası olarak dikkat çeker. Eğer varsa promosyon kodunu eklemeniz gerekiyor. Koşulların ve şartların kabul edilmesinden sonra gönder butonuna basmak üyelik için yeterlidir. Artık yapılması gereken işlem yatırımın yerine getirilmesi olacaktır.

RadarFX Para Yatırma ve Çekme

RadarFX para yatırma ve çekme işlemleri çok kolay olmasının yanı sıra bunun için değişik birçok yöntemi kullanmak mümkündür. Bunların tümünün güvenli olduğunu görmekteyiz. İlgili seçenekler şöyledir;

Papara ile hem aktarım hem de çekim yapılır. Gelişmiş bir sistem olmasının yanı sıra mobil uyumu mevcuttur.

RadarFX her zaman MEFETE adı verilen cüzdan uygulamasını kabul eder. Tanımlanmış olan aktarım ve çekim limitlerinin düşük olması ile dikkat çeker.

her zaman MEFETE adı verilen cüzdan uygulamasını kabul eder. Tanımlanmış olan aktarım ve çekim limitlerinin düşük olması ile dikkat çeker. Özellikle son dönemin en çok tercih edilen sistemlerinden birisi olan kripto paralar da kullanılabilir. Kur oranlarının avantajlı olduğunu eklemek gerekiyor.

Hem Master hem de Visa kartlar sayesinde çekim ile yatırım işlemlerinin anlık olarak tamamlanması mümkündür.

Banka havalesi ise daha farklı bir metot olarak karşımıza çıkar. İşlem süresi ortalama 15 dakika olarak tanımlanır.

RadarFX Giriş Adresi

RadarFX giriş adresi üzerinden erişimin sağlanması hem hızlı hem de güvenlidir. Tarayıcı uyumu konusunda hiçbir problem yoktur. Aynı zamanda alan adını mobil cihazlar üzerinden de ifade ederek online olabilirsiniz.