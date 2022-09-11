SOSYAL KONUT PROJESİNDE MAAŞ SINIRI NE KADAR?

Konu hakkında açıklama yapan Bakan Kurum,

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." dedi. Bu açıklama ile birlikte başvuru yapmak isteyen kişiler için hem başvuru şartı hem de ödeme imkanı anlatılmış oldu.