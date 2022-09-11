Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım BUGÜN YARIN yatar mı? 11-12 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Eylül ayı evde bakım maaşları henüz yatmadı. 15'inden itibaren vatandaşların hesabına yatırılmaya başlanacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parası da artı. Bu kapsamda yeni evde bakım maaşı 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.