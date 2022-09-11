Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım BUGÜN YARIN yatar mı? 11-12 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşları yatmaya başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler her ayın 15'inde başlıyor. Peki Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım BUGÜN YARIN yatar mı? İşte 11-12 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?
Eylül ayı evde bakım maaşları henüz yatmadı. 15'inden itibaren vatandaşların hesabına yatırılmaya başlanacak.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?
2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parası da artı. Bu kapsamda yeni evde bakım maaşı 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,