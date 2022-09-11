Dar gelirliye TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuru 2022 hangi illerde? Yeni TOKİ konut şartları neler? İşte il il liste...

GENÇLERE KONUT KONTENJANI

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli bir açıklama yaptı. Alt gelir grubu vatandaşların, geçlerin, emeklilerin, şehit ve gazilerin ev sahibi olması için 1 milyon 170 bin konut üretildiğini söyledi. Bakan Kurum ayrıca, 7'den 70'e evi olmayan tüm dar gelirli vatandaşların faydalanabileceği ve ilk defa gençlere konut kontenjanı ayrılacağını ifade etti.

"SABREDERSENİZ TÜM DETAYLARI ÖĞRENECEKSİNİZ"

"Türkiye'de her şey değişir ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zihniyeti değişmez" diyen Bakan Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal konut eleştirilerine ilişkin şunları söyledi: