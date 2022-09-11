Dar gelirliye TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuru 2022 hangi illerde? Yeni TOKİ konut şartları neler? İşte il il liste...

Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi heyecanla bekleniyor. Yapılan açıklamada projede aylık taksit tutarlarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacağı belirtildi. Özellikle asgari ücretle çalışanlar ve gençler projeyi dört gözle bekliyor. Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. Peki Dar gelirliye TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuru 2022 hangi illerde? Yeni TOKİ konut şartları neler?
DAR GELİRLİYE TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gözler Salı gününe çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin detaylarını 13 Eylül 2022 tarihinde açıklayacak.
Proje kapsamında vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 20 yıl vadeyle ev sahibi olma imkanı tanınacak.İşte projenin detayları;
Taksitler ise asgari ücretlilerin ödeyeceği şekilde olacak. Proje 250 bin konut ve 100 bin altyapılı konut arsasını içeriyor. Ayrıca 81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak.
GENÇLERE KONUT KONTENJANI
Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli bir açıklama yaptı. Alt gelir grubu vatandaşların, geçlerin, emeklilerin, şehit ve gazilerin ev sahibi olması için 1 milyon 170 bin konut üretildiğini söyledi. Bakan Kurum ayrıca, 7'den 70'e evi olmayan tüm dar gelirli vatandaşların faydalanabileceği ve ilk defa gençlere konut kontenjanı ayrılacağını ifade etti.
"SABREDERSENİZ TÜM DETAYLARI ÖĞRENECEKSİNİZ"
"Türkiye'de her şey değişir ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zihniyeti değişmez" diyen Bakan Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal konut eleştirilerine ilişkin şunları söyledi: