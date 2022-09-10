TOKİ sosyal konut projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunurken, konuya ilişkin aramalar sıklaştı. İşte dar gelirli aileleri ev sahibi yapması hedeflenen TOKİ ucuz konut projesinde başvuru tarihleri ve şartları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakan Kurum, sosyal konut projesine dair detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanacağını belirtti.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ başvuruları ve merak edilen tüm detayların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ile ilgili bazı bilgiler aktardı.