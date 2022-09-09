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    • Ekonomi
    • 09.09.2022 09:47
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    • 09.09.2022 09:47
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    Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı? 9 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Eylül ayı evde bakım parası yatan iller listesi

    Eylül ayında ödeme bekleyen yüzbinlerce vatandaş sık sık araştırmalar yapıyor. Eylül ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı. Gözler bu kez evde bakım maaşlarına çevrildi. Peki Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı? 9 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte Eylül ayı evde bakım parası yatan iller listesi ve e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?

    Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı? 9 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım ödemesi sorgulama nasıl yapılır? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Eylül ayının ilk haftasını geride bırakırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşlarının yattığı iller merak edildi. İşte tam liste!

    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde başlayıp ayın sonuna kadar tüm illere yatırılıyor. Eylül ayı ödemeleri de tam 1 hafta sonra yatırılmaya başlanacak.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    Evde bakım ödemeleri henüz yatırılmaya başlanmadı. Bu nedenle liste de belli olmadı. Yatan iller ilan edilir edilmez Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı? 9 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Eylül ayı evde bakım parası yatan iller listesi
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