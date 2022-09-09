2.1 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül'de toplam 2.1 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını söyledi. Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Eylül ayında toplam 2.1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi. Arz odaklı hizmet anlayışıyla girilmedik, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını ifade eden Yanık, bu doğrultuda bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin giderilmesi için çalışacaklarını kaydetti.
- Ekonomi
- 09.09.2022 Gazete