Girişim yatırımları rekor kırdı

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Girişim Ekosistemi Yatırımları' raporu yayınlandı. Rapora göre; küresel çapta ekonomik faaliyetlerde ve girişim ekosistemi yatırımlarında görülen yavaşlamaya rağmen 2022 yılının ikinci çeyreği, Türkiye'nin girişim dünyası için başarılı bir dönem oldu.



Bu çeyrekte 82 işlem ile bir çeyrekte tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, 2022 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında toplam 6 bin 729 girişim finanse edilirken bunların 103'ünün unicorn girişimler olduğunu söyledi.





BAŞARI HİKAYELERİ YAZILACAK

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının desteği, kentteki güçlü sinerji ve ortak akılla yaklaşık 10 yılda kent ve ülke ekonomisi tarihine birçok makro projeyi kazandırdıklarını belirterek, "Güçlü bir vizyon, güçlü bir strateji, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir nesil hedefiyle projeler geliştirdik. Yeni dönemde de sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin başarı hikayesini hep birlikte yazacağız" dedi. Burkay, iş dünyası buluşmasında BTSO'nun hayata geçirdiği 60'ı aşkın projeye ilişkin detaylı bir projeksiyon sundu.



