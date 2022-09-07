TOKİ sosyal konut projesi için nefesler tutuldu. Ev hayali kuranlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından tkaip ediyor. Sosyal konut başvuru ücreti netleşti. Peki TOKİ 2022 Sosyal Konut Projesi kura ücreti ne kadar? İşte detaylar...
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
2. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekmektedir.
3. Başvuru yapılacak olan kişilerin ailesinden yalnızca birinin başvuru yapması gerekmektedir.
SOSYAL KONUT PROJESİNDE MAAŞ SINIRI NE KADAR?
Konu hakkında açıklama yapan Bakan Kurum,
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." dedi. Bu açıklama ile birlikte başvuru yapmak isteyen kişiler için hem başvuru şartı hem de ödeme imkanı anlatılmış oldu.