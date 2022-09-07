Bu fiyatlarla herkes ev sahibi olur! Vakıfbank ucuz konutların fiyatlarını 325.000 TL'den başlatıyor! Hem de 3+1 hem de piyasanın yarı fiyatına

Vakıfbank'ın yeni güncellediği konut satış ilanları, ev sahibi olmak isteyenler amacıyla en uygun bir fırsat olarak değerleniyor. Konut arayıp bulamayanlar amacıyla makul fiyatı evler satışa sunuldu. Türkiye'de hem barınma ihtiyacını karşılamak isteyenler hem de mantıklı bir yatırım gerçekleştirmek isteyenler konut incelemeleri yapmaya devam ediyor.
Yatırım Yapmak İsteyenler Banka Konutlarını Değerlendiriyor
Bankaların satışa çıkardıkları konutlar, ev sahibi olmak isteyenler amacıyla değişik bir yatırım kapısı olarak değerleniyor. Bankaların konut satışı yapmalarının en büyük sebepleri arasında emlak piyasasının orantısız zamları yer alıyor. Bankalar, müşterilerine kredi vermeden evvel teminat olarak mülk talep ediyorlar.
Teminat olarak gösterilen evler, kredilerin ödenmemesi halinde bankalara devrediliyor. Bu sayede bankaların elinde çoğu ev alternatifi yer alıyor. Bankaların etkinlik alanları dışında kalan bu evler çoğu maliyete namacıyla oluyor. Bu maliyetlerin karşılanması amacıyla de evler bankalar doğrultusundan olabildiğince makul fiyatlarda satışa çıkarılıyor.