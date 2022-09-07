Bu fiyatlarla herkes ev sahibi olur! Vakıfbank ucuz konutların fiyatlarını 325.000 TL'den başlatıyor! Hem de 3+1 hem de piyasanın yarı fiyatına

Vakıfbank'ın yeni güncellediği konut satış ilanları, ev sahibi olmak isteyenler amacıyla en uygun bir fırsat olarak değerleniyor. Konut arayıp bulamayanlar amacıyla makul fiyatı evler satışa sunuldu. Türkiye'de hem barınma ihtiyacını karşılamak isteyenler hem de mantıklı bir yatırım gerçekleştirmek isteyenler konut incelemeleri yapmaya devam ediyor.