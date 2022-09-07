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    • Ekonomi
    • 07.09.2022 16:45
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    • 07.09.2022 16:45
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    Bu fiyatlarla herkes ev sahibi olur! Vakıfbank ucuz konutların fiyatlarını 325.000 TL'den başlatıyor! Hem de 3+1 hem de piyasanın yarı fiyatına

    İnşaat maliyetlerinin artması konut fiyatlarının da büyük oranlarda yükselmesine neden oldu. Bu bağlamda makul bir ücret ile ev sahibi olmak isteyenler değişik yolları da deniyor. Pahalılık içerisinde ev satın alabilmek ya da yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, az sayıda tespit edilen imkanları değerlendiriyor. Burada Vakıfbank’nın konut alabilmek isteyenlere seçenek seçenekler sunduğunu rahatça ifade etmek olası olmaktadır.

    takvim.com.tr
    Bu fiyatlarla herkes ev sahibi olur! 325.000 TL’ye alıyorsunuz

    Vakıfbank'ın yeni güncellediği konut satış ilanları, ev sahibi olmak isteyenler amacıyla en uygun bir fırsat olarak değerleniyor. Konut arayıp bulamayanlar amacıyla makul fiyatı evler satışa sunuldu. Türkiye'de hem barınma ihtiyacını karşılamak isteyenler hem de mantıklı bir yatırım gerçekleştirmek isteyenler konut incelemeleri yapmaya devam ediyor.

    Yatırım Yapmak İsteyenler Banka Konutlarını Değerlendiriyor

    Bankaların satışa çıkardıkları konutlar, ev sahibi olmak isteyenler amacıyla değişik bir yatırım kapısı olarak değerleniyor. Bankaların konut satışı yapmalarının en büyük sebepleri arasında emlak piyasasının orantısız zamları yer alıyor. Bankalar, müşterilerine kredi vermeden evvel teminat olarak mülk talep ediyorlar.

    Teminat olarak gösterilen evler, kredilerin ödenmemesi halinde bankalara devrediliyor. Bu sayede bankaların elinde çoğu ev alternatifi yer alıyor. Bankaların etkinlik alanları dışında kalan bu evler çoğu maliyete namacıyla oluyor. Bu maliyetlerin karşılanması amacıyla de evler bankalar doğrultusundan olabildiğince makul fiyatlarda satışa çıkarılıyor.

        325 Bin TL'ye 3+1 Ev Fırsatı

        Konut satışı yapan bankalar arasında yer alan Vakıfbank da müşterileri için en uygun fiyatlarda ev sahibi olma talihi tanıyor. Türkiye'nin her yerinde bu evler satışa çıkarılıyor. Yakın bir vakit içerisinde güncellenen konut fiyatları, makul fiyatlarda satışa sunuluyor.

        Vakıfbank'ın satışa sunmuş olduğu konutlar arasında Kayseri ilinde yer alan bir apartman dairesi 118 metrekare büyüklüğe sahip ve 325 bin TL değerinde satışa çıkarıldı.
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        Haberler Ekonomi Bu fiyatlarla herkes ev sahibi olur! Vakıfbank ucuz konutların fiyatlarını 325.000 TL'den başlatıyor! Hem de 3+1 hem de piyasanın yarı fiyatına
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