Başkan Erdoğan tarihi duyurdu! TOGG ne zaman çıkacak 2022? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

ULTRA PREMIUM İÇ TASARIM

Otomobilin iç dizaynına bakıldığında ön konsolda boydan boya ekran sürücü ve yolcuyu karşılıyor. Tuş karmaşasından uzak, son teknoloji dokunmatik ekranlarla donatılan Togg'da alt kısımdaki ekrandan da otomobilin tüm fonksiyonları kontrol ediliyor. Elektrikli olmasından dolayı otomatik vitese sahip olan Togg'un vites kontrol ünitesi de orta kolçak kısmına konulandırılmış. Önde 2, arkada 2 tane olmak üzere tamamı elektrikli ve birbirinden bağımsız deri koltuklar premium havayı daha da hissettirir hale getirmiş. Yoğun olarak krem renk kullanılan iç tasarım ferahlık da sağlıyor.



FARKLI DİREKSİYON TASARIMI

Alışılmış yuvarlak direksiyondan uzaklaşan Togg, farklı bir tasarımla karşımıza çıktı. Sportifliği belirtmek için üst orta bölgesine çizgi konulan direksiyon 3 parçalı olarak üretildi. Fonksiyonel olan direksiyon sportif sürüş için ideal pozisyonları sağlıyor.

JANTLARDA LALE DESENİ

Alüminyum alaşımlı jantlara bakıldığında Togg'un simgelerinden olan lale deseni görülebiliyor. Çapı geniş, yanağı ince kullanılan lastiklerle de sportiflik had safhaya ulaştırılmış.