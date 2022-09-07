5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri

Peşinat biriktiren vatandaşlar, konut kredilerine müracaat ederek ev sahibi olmak bağlamında lüzumlu krediyi, müracaat ederek alabiliyor. Konut kredisi çekmek isteyen bir vatandaş için düzenli gelir koşulu aranıyor. Bu maaş asgari ücret dahi olsa belirli ve uygun miktarlarda kredi çekilebiliyor. Kredi hesaplamalarında sarfedilen en üst miktar ise vatandaşların maaşının %70'i olarak değerlendiriliyor.
Asgari Ücretle Yani Aylık 5.500 TL Kazanan Biri İçin Ev Kredisi Ne Kadar?
Bankaların mevzuat uygulamalarında yer alan maaşın %70 kadar kredi onayı herkes amacıyla geçerli olmaktadır. İşçi ve memurlar amacıyla inisiyatif kullanan bankalar 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaşa makul oranlar uygulayarak, vatandaşları ev sahibi yapmaktadır.
Güncel faiz oranları ile 120 ay vadeli şekilde kredi çekerek ödemeler yapılabilir. Buda bütçenize makul bir şekilde kredi çekebilmenizi olası kılmaktadır. Bir işçi ya da memur, maaşının %70'lik seviyesi kadar aylık kredi taksiti ödeyebilmektedir.