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    • Ekonomi
    • 07.09.2022 13:58
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    • 07.09.2022 13:58
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    5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri

    Kendi evini alabilmek isteyenler konut kredisi çekerek ev sahibi olabilmektedir. Fakat konut kredisi kullanmak amacıyla derli toplu gelir koşulu bulunmaktadır. Kredi tutarları vatandaşların aylık gelir civarlarına göre hesaplanmaktadır. Konut alımlarının büyük bir kısmının konut kredisi ile yapılması, kredi oranlarını da merak ettirmektedir. Peki 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?

    takvim.com.tr
    5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?

    Peşinat biriktiren vatandaşlar, konut kredilerine müracaat ederek ev sahibi olmak bağlamında lüzumlu krediyi, müracaat ederek alabiliyor. Konut kredisi çekmek isteyen bir vatandaş için düzenli gelir koşulu aranıyor. Bu maaş asgari ücret dahi olsa belirli ve uygun miktarlarda kredi çekilebiliyor. Kredi hesaplamalarında sarfedilen en üst miktar ise vatandaşların maaşının %70'i olarak değerlendiriliyor.

    Asgari Ücretle Yani Aylık 5.500 TL Kazanan Biri İçin Ev Kredisi Ne Kadar?

    Bankaların mevzuat uygulamalarında yer alan maaşın %70 kadar kredi onayı herkes amacıyla geçerli olmaktadır. İşçi ve memurlar amacıyla inisiyatif kullanan bankalar 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaşa makul oranlar uygulayarak, vatandaşları ev sahibi yapmaktadır.

    Güncel faiz oranları ile 120 ay vadeli şekilde kredi çekerek ödemeler yapılabilir. Buda bütçenize makul bir şekilde kredi çekebilmenizi olası kılmaktadır. Bir işçi ya da memur, maaşının %70'lik seviyesi kadar aylık kredi taksiti ödeyebilmektedir.

        Bankalara Göre Değişikliğe Uğrayan Oranlar

        Bankalar, düzenli olarak maaşa sahip olan memur ve işçi amacıyla inisiyatif almaktadır. Kişilerin kredi puanına göre kredi veren bankalar, yüksek limitlere çıkabilmektedir. Bankalar, kredi puanına göre risk alarak, yüksek oranlarda krediyi düzenli maaşı olan vatandaşlara vermektedir.

        Özel bankalar, bir evin uzman değerinin %80', kadar kredi verebilmektedir. Bu hal kamu bankalarında ise %90 civarlarına kadar ulaşmaktadır. Böylece değişik bankaların değişik kredi faiz oranlarını döneme soktuklarını ifade etmek olası olmaktadır.

        150.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredileri

        Akbank
        Konut Kredisi

        Faiz Oranı
        %2,08

        Aylık Taksit
        3.408,17 TL

        Toplam Ödeme
        412.385 TL

        İş Bankası
        Ev Kredisi

        Faiz Oranı
        %2,05

        Aylık Taksit
        3.370,18 TL

        Toplam Ödeme
        408.119 TL

        Garanti BBVA
        Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

        Faiz Oranı
        %2,99

        Aylık Taksit
        4.619,65 TL

        Toplam Ödeme
        557.508 TL

        Yapı Kredi
        Konut Kredisi

        Faiz Oranı
        %2,49

        Aylık Taksit
        3.940,98 TL

        Toplam Ödeme
        475.800 TL

            VakıfBank
            Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

            Faiz Oranı
            %1,20

            Aylık Taksit
            2.365,21 TL

            Toplam Ödeme
            286.475 TL

            Ziraat Bankası
            Sıfır Konut Kredisi

            Faiz Oranı
            %1,20

            Aylık Taksit
            2.365,21 TL

            Toplam Ödeme
            286.538 TL
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            Haberler Ekonomi 5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri
                SON DAKİKA