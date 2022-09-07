5.500 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri

Peşinat biriktiren vatandaşlar, konut kredilerine müracaat ederek ev sahibi olmak bağlamında lüzumlu krediyi, müracaat ederek alabiliyor. Konut kredisi çekmek isteyen bir vatandaş için düzenli gelir koşulu aranıyor. Bu maaş asgari ücret dahi olsa belirli ve uygun miktarlarda kredi çekilebiliyor. Kredi hesaplamalarında sarfedilen en üst miktar ise vatandaşların maaşının %70'i olarak değerlendiriliyor.