Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak? Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? BAKAN BİLGİN DUYURDU!

AK PARTİLİ İSİMDEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında gündemimize sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması ve Kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT'li (emeklilikte yaşa takılanlar) kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Dodurga beldesinde AK Parti adayının oyların yüzde 90'ına yakınını alarak seçildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı sandığa gömeceğiz, iktidar gidici" gibi söylemlerde bulunan muhalefetin mahcup duruma düştüğünü aktardı. En isabetli ve doğru seçim anketinin Dodurga'da ortaya konulduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Dodurga'daki seçimler, '6 artı 1 Yemek yeme ittifakı'nın sandığa gömüldüğü tarih olarak tarihe geçti. Bu sonuçlar milletimizin teveccühünün AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.